Росіяни атакували безпілотниками Чернігів: серед поранених – двоє дітей

Внаслідок атаки постраждали 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє дітей віком 10 і 12 років

Увечері 25 серпня російські війська завдали удару безпілотниками по житловому району Чернігова. Про це пише «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Унаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо цивільних: 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 і 12 років.

Один приватний житловий будинок повністю знищено вогнем, пошкоджень зазнали щонайменше пʼять сусідніх домогосподарств. На місці події працюють правоохоронці, які документують наслідки чергового воєнного злочину РФ та збирають речові докази.

Нагадаємо, 25 серпня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Через удар російського безпілотника виникла пожежа на автостоянці. Знищені та пошкоджені автівки», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Дружківці Донецької області, до якої наближається фронт, у дворах житлових будинків з’являються поховання.

«Назви міст змінюється, а скрізь сценарій у росіян однаковий. Вбивають людей, а потім знищують міста. Зараз ворог активно випалює Дружківку. Місто між Краматорськом та Костянтинівкою під постійними ударами авіації та артилерії. І безперестанку над вулицями кружляють ворожі дрони вишуковуючи свої цілі. І часто ними стають цивільні, які не поспішають евакуюватися», – йдеться у дописі воєнного кореспондента «Факти ICTV» Олега Корнієнка.

До слова, у Дружківці на Донеччині припиняється медична діяльність КНП «Центральна міська клінічна лікарня». Відповідне рішення 24 серпня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.