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Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина
Під завалами будинку в Чернігові знайшли тіла жінки та дитини
фото: ДСНС

На момент атаки у знищеному вогнем житловому будинку перебували троє людей, вижила 14-річна дівчинка

Російські війська вранці 26 серпня завдали удару по Чернігову. Внаслідок атаки загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка, ще одну неповнолітню госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради та ДСНС.

Удар припав на житлову забудову. В одному з приватних будинків спалахнула сильна пожежа – вогонь практично повністю знищив оселю. Пошкоджень також зазнали господарські споруди, а неподалік від місця влучання загорівся магазин.

Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина фото 1
фото: ДСНС
Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина фото 2
фото: ДСНС

За попередніми даними міської ради, у момент атаки в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчину вдалося врятувати. Вона зазнала травм, після чого її доправили до лікарні.

Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина фото 3
фото: ДСНС

Під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники виявили під завалами тіла двох загиблих – 49-річної жінки та чотирирічної дівчинки. Інформацію про їхню загибель підтвердили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в зруйнованому будинку, та продовжили роботи на місці російського удару.

Чернігівська міська рада висловила співчуття родині загиблих. «Чернігівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяємо біль родини, яка втратила своїх близьких унаслідок чергового цинічного удару ворога по цивільному населенню», – йдеться у повідомленні.

Ранкова атака стала вже другою для Чернігова менш ніж за добу. Напередодні ввечері російські війська також завдали удару по місту. Тоді виникли пожежі у трьох господарських будівлях. За попередньою інформацією ДСНС, травмувалися двоє дітей.

Уже вранці російські війська атакували місто повторно. Цього разу удар припав на приватний житловий будинок і призвів до загибелі двох людей, серед яких чотирирічна дитина.

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Теги: росія окупанти війна Чернігів

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