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Громада Чернівців проголосувала за перехід до ПЦУ трьох найбільших храмів міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Громада Чернівців проголосувала за перехід до ПЦУ трьох найбільших храмів міста
Люди зібралися на вулиці Кобилянської, щоб підтримати перехід церков до ПЦУ
фото: Буковинський дзвін ПЦУ /Facebook

Перехід парафій підтримали майже три тисячі осіб

У Чернівцях громада проголосувала за перехід від Московської церкви до Православної церкви України трьох найбільших парафій міста. Про це повідомляє Буковинський дзвін ПЦУ.

Зазначається, що перехід парафій підтримали майже три тисячі осіб. Збори відбувалися удень 16 лютого на вулиці Ольги Кобилянської.

Відповідно до голосування, до ПЦУ перейшли Свято-Духівський кафедральний собор (на вулиці Головній), Свято-Миколаївський собор (на вулиці Руській), Петро-Павлівський храм (на вулиці Сторожинецькій).

Раніше декілька релігійних громад Херсонщини залишили УПЦ (МП) і перейшли до Православної церкви України.

Нагадаємо, що ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

Як повідомлялося, ООН не вперше дорікає Україні через Московську церкву. У 2023 році в ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП.

До слова, 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: Миколаїв Володимир Зеленський громада Facebook свято собор

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