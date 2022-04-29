У Чорному морі через дії російських агресорів гинуть дельфіни (фото)

Окупанти завдають колосальної шкоди екосистемі України

На узбережжі Чорного моря протягом війни, розв’язаної Росією проти України, в різних місцях з'являються мертві дельфіни. Оцінити весь масштаб трагедії дуже складно, тому що через військові дії екологи не можуть досліджувати все узбережжя. Про це повідомлив еколог Іван Русєв, пише Юг.Today.

Огляд загиблих тварин показав, що на них немає слідів сіток або відрізаних хвостів, що дуже показово, коли дельфіни потрапляють у браконьєрські сітки та браконьєри їх викидають, як це траплялося раніше.

Дельфіни страждають від дій російських агресорів, які замінували частину акваторії Чорного моря. Потужні снаряди, якими рашисти стріляють із надводних та підводних човнів, а також використання військових гідролокаторів негативно впливає на тварин. Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден рашистів, що виводить із ладу орган слуху дельфінів. В результаті вони перестають добре сприймати ехосигнали та орієнтуватися у просторі.

«Судна рашистів можуть використовувати звуки на рівні 200 децибелів і навіть вище, що випускаються спеціальним передавачем на судні. Втративши орієнтацію, «засліплені» тварини приголомшені та втрачають акустичний контроль над середовищем. Вони в паніці можуть викидатися на берег та гинути. У звичайних умовах ці тварини за допомогою ехосигналів, що відображаються, можуть визначити, що знаходиться попереду – берег, скеля або риба, а у разі враження слуху вони можуть цього не помітити», – пояснює Іван Русєв.

Дії військово-морського флоту РФ із застосуванням гідролокаторів призводять до стресової ситуації та загибелі дельфінів.

Окупанти завдають колосальної шкоди екосистемі України. Як повідомлялося раніше, Чорноморське узбережжя знаходиться на межі екологічної катастрофи через війну. На думку вчених, під загрозою вимирання перебуває популяція дельфінів та багатьох біоорганізмів, що мешкають у Чорному морі та у гирлі Дунаю.