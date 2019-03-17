У Дніпрі чоловік жбурнув камінь у трамвай і розбив голову пасажиру



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Чоловік перед інцидентом їхав у трамваї, а вийшовши, жбурнув камінь

В Дніпрі 16 березня на вулиці Михайла Грушевського чоловік кинув камінь у вікно трамвая. Значних розмірів булижник пробив скло і потрапив пасажиру прямо в голову.

Почалося все з того, що троє чоловіків зайшли до трамваю маршруту № 12 на «Ігоря Сікорського» повідомляє Інформатор. Платити за проїзд ніхто з них не збирався, про що компанія відразу ж сказала кондуктору, мовляв, грошей немає, та й вийдуть вони на наступній зупинці. Так і сталося, але як тільки трамвай рушив - в бокове вікно першого вагона полетів камінь.

Величезний камінь пробив скло і розбив голову чоловікові. Інші пасажири відразу ж кинулися потерпілому на допомогу. Поки одні затискали рану, інші викликали швидку і наряд поліції. У підсумку чоловіка медики госпіталізували в 16-у міську лікарню, а правоохоронці, після прибуття на місце, почали шукати винуватців інциденту.

У парі кварталів від місця події інспектори помітили двох чоловіків, які при появі поліції стали тікати. Далеко піти вони не змогли - їх затримали патрульні. Пізніше потерпілий впізнав нападників, внаслідок чого двох зловмисників доставили в Шевченківське відділення поліції для з'ясування всіх обставин та складання відповідних матеріалів.