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    Події в Україні

    У Дніпрі маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП

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    <p>В результаті зіткнення постраждала пасажирка маршрутки</p> - У Дніпрі маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП

    В результаті зіткнення постраждала пасажирка маршрутки

    Після зіткнення водій легкового автомобіля зник з місця події

    У Дніпрі на вулиці Бурштиновій в суботу, 23 березня, зіткнулися маршрутка №59 та легковий автомобіль. Про це пише «Інформатор».

    За словами поліцейських, Mercedes Sprinter перетинав перехрестя вулиць Бурштинової і Калинової на зелений сигнал світлофора. У цей момент з вулиці Бурштинової в сторону вулиці Березинської повертав автомобіль, також на зелений сигнал. За правилами дорожнього руху, він повинен був пропустити Sprinter, оскільки маршрутка їхала по головній.

    Після зіткнення водій легкового автомобіля зник з місця події. Поліція розшукує учасника ДТП.

    В результаті зіткнення постраждала пасажирка маршрутки. Її госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

    Нагадаємо, сьогодні водій легковика на Львівщині збив дитину.

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