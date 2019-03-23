У Дніпрі маршрутка з пасажирами потрапила в ДТП



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В результаті зіткнення постраждала пасажирка маршрутки

Після зіткнення водій легкового автомобіля зник з місця події

У Дніпрі на вулиці Бурштиновій в суботу, 23 березня, зіткнулися маршрутка №59 та легковий автомобіль. Про це пише «Інформатор».

За словами поліцейських, Mercedes Sprinter перетинав перехрестя вулиць Бурштинової і Калинової на зелений сигнал світлофора. У цей момент з вулиці Бурштинової в сторону вулиці Березинської повертав автомобіль, також на зелений сигнал. За правилами дорожнього руху, він повинен був пропустити Sprinter, оскільки маршрутка їхала по головній.

Після зіткнення водій легкового автомобіля зник з місця події. Поліція розшукує учасника ДТП.

В результаті зіткнення постраждала пасажирка маршрутки. Її госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, сьогодні водій легковика на Львівщині збив дитину.