Рекордні ціни на газ. «Нафтогаз» готує нову систему постачання для населення

Вітренко: «З жовтня ми перейдемо на нову систему забезпечення потреб побутових споживачів»

Вже з наступного місяця НАК «Нафтогаз України» запровадить зміни у системі забезпечення потреб побутових споживачів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

«Європейський підхід передбачає створення так званих балансуючих груп, для яких «Нафтогаз» готовий покривати всі відбори газу побутовими споживачами. Тобто «Нафтогаз» готовий надавати потрібний ресурс за фіксованою на рік ціною», – повідомив Вітренко.

Спостерігаючи за ціновими гойдалками на енергетичному ринку, питання тарифу на газ для населення стає щодалі актуальнішим.Чи зможуть наші постачальники газу пройти цей сезон з річними тарифами для населення 7,99 грн за куб, коли ціни на біржі в кілька разів вищі? Адже у ситуації зростання вартості газу є два варіанти розвитку подій: перегляд тарифів або банкрутство постачальників.

«Нафтогаз» забезпечує ресурсом побутових споживачів за ціною 7,4 грн за куб – попри рекордне підвищення спотових цін на біржах. Ми уклали трирічні контракти з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) і в межах цих контрактів ціна фіксується на рік, тому коливання спотових місячних чи добових цін не впливають на річні ціни. Для всіх постачальників газу для населення – це підприємства ТКЕ та підприємства, які постачають газ домогосподарствам, ми даємо достатні обсяги газу», – каже голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, підписання контрактів з Україною дасть європейським компаніям економічно вигідну можливість купувати газ на російсько-українському кордоні.

Крім того, стало відомо, що глава «Нафтогазу» Вітренко розказав, як нейтралізувати «Північний потік – 2».

Також Україна запропонувала Європі вихід, як знизити рекордні ціни на газ. Тим часом після встановлення кількох рекордів вартість газу на європейських біржах почала різко падати.







