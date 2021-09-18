Блогер сім днів їв одні кавуни і показав, як змінилося його тіло (відео)

Через нестачу поживних речовин вранці чоловік відчував брак сил

Популярний американський блогер з YouTube-каналу On The Cheap Trip на тиждень сів на незвичну дієту. Так, протягом семи днів він їв лише кавуни, після чого показав, що з ним сталося. Відповідний ролик чоловік опублікував на YouTube.

Блогер розповів, що нещодавно переніс операцію та після цього погладшав у талії на 7 сантиметрів, тому вирішив худнути. Вже у перший день він поскаржився на діарею, а також розповів про запахи їжі від сусідів, які його спокушали. Водночас він заявив, що таким чином може навчитися стримуватися від шкідливої їжі. Крім того, блогер зазначив, що наприкінці дня у нього боліла голова.

Через нестачу поживних речовин вранці він також відчував брак сил. Однак вже після першого прийому кавуна чоловік знову набрався енергії.

У наступні дні, як зізнався експериментатор, він почав відчувати нудоту, але незначну. Крім того, на вечерю він приготував салат з кавуном, для чого посмажив його на грилі, а також зробив гаспачо.

В останні дні своєї дієти блогер зізнався, що почав відчувати прилив енергії. Однак під час фізичних навантажень він все одно швидко її витрачав.

Після свого експерименту він зазначив, що схуд на чотири кілограми. За його словами, дієта була «катуванням», однак, як він зізнався, це найкращий його результат під час схуднення.

Раніше дієтолог Марк Гілберт перерахував головні правила харчування, які здатні допомогти досягти хорошого самопочуття та довголіття. Насамперед слід обмежити кількість споживаних калорій. Спеціаліст назвав це найбільш вивченим методом. Він здатний знизити ризик раку, хвороб серця та метаболічних захворювань.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, надлишок вільного часу може бути також поганий, як і його нестача.

Читайте також: