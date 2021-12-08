У Дніпрі вибухнув автомобіль, всередині якого стояв автомат (відео)

За інформацією ЗМІ, автівка Opel стояла на місці вибуху близько тижня

Свідки чули постріли

У середу, 8 грудня, у центрі Дніпра на проспекті Яворницького, 25 вибухнула автівка. Як інформує місцевий «9 канал», у салоні транспортного засобу знаходився автомат на дистанційному управлінні, під’єднаний до окремого акумулятора. Також з багажника начебто лунали постріли.

Виявлений у салоні автомат / фото: Telegram-канал Труха

За інформацією ЗМІ, автівка Opel стояла на місці вибуху близько тижня.

«Очевидці розповіли, що приблизно о дев’ятій ранку вони почули кілька одиночних пострілів. Незабаром спалахнув Opel, тоді з нього пролунала ще черга пострілів. Пожежники загасили автівку. На місці працюють слідчі», – пише видання.

Автомат, який був в автомобілі / фото: Днепр оперативный

Також зазначається, що на вхідній двері до офісу місцевого осередку партії «Удар» біля місця вибуху виявили сліди від пострілів, їх вивчають криміналісти.

«Справу передали Службі безпеки України. Місце події огородили та перекрили рух проспектом. Постраждалих та загиблих немає», – додає видання.

До слова, на днях у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні.