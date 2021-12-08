Обсяги продажу російської зброї у світі стрімко впали: хто найбільший експортер

Найбільше зброї продають американські компанії

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), обсяг продажів озброєнь та військових послуг ста найбільших військово-промислових компаній світу у 2020 році збільшився на 1,3% порівняно з 2019 роком та становив $531 млрд. Про це йдеться у пресрелізі SIPRI.

Попри те, що світова економіка скоротилася на 3,1% упродовж першого року пандемії, продажі зброї підвищувалися.

«Промислові гіганти переважно були захищені стійким державним попитом на товари та послуги військового призначення. У багатьох країнах військові витрати зростали, і уряди деяких країн навіть прискорили виплати підприємствам військової промисловості, щоб пом'якшити вплив кризи, яку спричинив Covid-19», – зазначає дослідниця програми військових витрат та виробництва зброї SIPRI Олександра Маркштайнер.

Найбільша кількість компаній, що увійшли до рейтингу SIPRI Toп-100, знову розташувалась у США. У 2020 році сукупний обсяг продажів озброєнь усіх американських компаній, представлених у рейтингу, зріс на 1,9% порівняно з 2019 роком і становив $285 млрд, або 54% від загального обсягу продажів у SIPRI Top-100. З 2018 року всі п'ять провідних рейтингових компаній – американські.

Зазначається, що загальний обсяг продажу озброєнь дев'яти російських компаній у рейтингу SIPRI Топ-100 знизився на 6,5% – з $28,2 млрд у 2019 році до $26,4 млрд у 2020 році. Це одне з найстрімкіших падінь продажів зброї серед компаній у SIPRI.

Це свідчить про продовження тенденції до зниження, що спостерігається з 2017 року, коли продаж зброї російських компаній, що входять до Топ-100, досяг піку. У 2020 на частку російських компаній припадало 5% від загального обсягу продажів у SIPRI Топ-100.

Нагадаємо, світовим лідером із продажу зброї й військової техніки залишаються США, а перше місце у закупівлі озброєнь займає Саудівська Аравія.

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