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    Міністр розповів, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання

    16 лютого Україні пройде телемарафон єдності, повідомив Ткаченко - Міністр розповів, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання
    16 лютого Україні пройде телемарафон єдності, повідомив Ткаченко
    фото: Олександр Ткаченко / Facebook

    Завтра вперше будемо відзначати нове свято

    У межах Дня єднання, який указом президента оголошено 16 лютого 2022 року, пройде низка заходів, в тому числі й телемарафон. Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише «Укрінформ».

    «Буде цікавий телемарафон. Завтра з 8 до 10 ранку всі телеканали фактично будуть мовити однією картинкою, і з 8 до 10 і з 19 до 22 ми побачимо різних спікерів і державних можновладців, лідерів суспільної думки, волонтерів, які будуть говорити на тему єднання, і в тому числі на тему наративів, які нашу країну будуть об'єднувати», – сказав Ткаченко.

    За словами міністра, в рамках Дня єднання на всіх адміністративних будівлях буде піднято державний прапор та виконано гімн України.

    Окрім цього, серед заходів до Дня єднання – 16 лютого в закладах освіти спільно з МОН та Інститутом національної пам’яті будуть проведені уроки, присвячені єднанню, а уроки з медіаграмотності – 17-18 лютого.

    Серед заходів 16 лютого також пройде молебень за єднання в Софії Київській.

    «Ми з держслужбою з етнополітики звернулися до Всеукраїнської ради церков, отримали попередню згоду. Завтра буде молебень у Софії за єднання», – сказав Ткаченко.

    Окрім цього, за його словами, за підтримки Держкіно відбудуться покази в кінотеатрах та на телеканалах фільмів українського виробництва.

    За словами Ткаченка, Міністерство закордонних справ проведе в столицях світу іміджеві заходи, спрямовані на популяризацію України, дипломатичні установи України будуть підсвічені кольорами державного прапору.

    Буде також реалізовано проєкт «Книга для зміцнення національної єдності». У постійному режимі проходитимуть брифінги офіційних осіб та представників ЗСУ щодо ситуації на кордоні.

    «Момент загрози – це момент єднання, і всі хештеги і прапори можуть допомогти нам відчути лікоть та спину один одного. Це хороший терапевтичний ефект, щоб зрозуміти, що загроза є, але ми знаємо, як на неї відповісти», – наголосив міністр.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

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    Теги: ЗСУ міністр прапор Олександр Ткаченко гімн
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    Міністр розповів, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання