У фігуранта справи «Веджіє Кашка» діагностували онкологію



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Асан Чапух Фото Крим.Реалії.

Чапух скаржився, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не найкраще впливає на його здоров’я

У фігуранта кримської справи «Веджіє Кашка» Асана Чапуха діагностовано онкологічне захворювання.

Про це розповів адвокат Айдер Азаматов, повідомляє «Крим.Реалії».

За його інформацією, Асан Чапух досі перебуває у орендованій квартирі, де йому визначений домашній арешт.

«На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не завершилися успіхом. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров’я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж», – розповів адвокат.

За його словами, раніше Чапух скаржився, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не найкраще впливає на його здоров’я.

Як повідомлялося, 23 листопада 2017 року в Сімферополі російські окупанти затримали групу кримських татар – Казіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи.

Їх підозрювали у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана.

Активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял стверджує, що громадянин Туреччини, через якого затримали групу активістів, вкрав гроші сім’ї Веджіє Кашка.

17 квітня російський Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 р. умовно, з випробувальним терміном 3 роки.