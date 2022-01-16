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    В Одесі невідомі кинули в сміттєвий бак літню жінку

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    Контейнер із жінкою підкотили до пункту обігріву - В Одесі невідомі кинули в сміттєвий бак літню жінку
    Контейнер із жінкою підкотили до пункту обігріву
    фото з відкритих джерел

    Контейнер підкотили до пункту обігріву

    У центрі Одеси невідомі кинули у сміттєвий бак літню жінку. Контейнер підкотили до пункту обігріву. Про це у Facebook розповів пастор місцевої протестантської місії Федір Герасимов.

    Жінку знайшли о 3 годині ночі. Пастор вважає, що це зробили навмисно для того, щоб викликати резонанс, мовляв біля пункту обігрів знайшли мертву жінку.

    «Є люди, в яких нічого святого немає. Що ці люди думали? Що вона замерзне, і потім щоб був резонанс, що біля пункту обігріву у сміттєвому баку знайшли мертву замерзлу бабусю. Я хочу сказати тим людям: побійтеся Бога. Є справедливий суддя, який може розсудити і покарати», – написав Герасимов.

    Літню жінку госпіталізували.

    Раніше мешканців спального району Києва налякав «шалений та агресивний» сміттєвий бак, який проїхався кварталом та побив автівки.

    Кияни в соцмережах пожартували щодо «живого» смітника та «мисливців на привидів», а також «як на зло рівну дорогу». Не обійшлося й без звинувачень у бік комунальників, які «вивезли все сміття».

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    Теги: сміття суддя Facebook кияни вітер буревій
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    В Одесі невідомі кинули в сміттєвий бак літню жінку