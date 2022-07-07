Атака на Харків: голова ОВА повідомив про жертви (фото)

Загинуло троє цивільних, ще п’ятеро – отримали поранення

Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова. Вже відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За оновленою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами троє цивільних загинули, п'ятеро – отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали вибухи. Telegram-канали публікували відео на яких видно, як у небо піднімаються стовпи диму. Відомо, що після обстрілів виникла потужна пожежа.

За попередньою інформацією, рашисти атакували місто реактивними системами залпового вогню.

Сьогодні російські загарбники також обстріляли Харківську область,внаслідок чого постраждали цивільні.

Нагадаємо, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На сході нашої країни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. Українські воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.