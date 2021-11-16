  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Європейський центр профілактики та контролю захворювань вивчає підваріант&nbsp;коронавірусу Delta - У Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta
    Європейський центр профілактики та контролю захворювань вивчає підваріант коронавірусу Delta
    фото з відкритих джерел

    Новий підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди Delta

    На території Чехії вперше виявили три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу Delta. Про це заявила директор Державного інституту громадського здоров’я Чехії Барбора Мацкова, повідомляє iDnes.

    «Поширення підваріанту AY 4.2. зараз ретельно контролюється. Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великій Британії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку саму стійкість до антитіл, що й інші різновиди «Дельти», – зазначила Мацкова.

    Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути стійкішим до вакцинації або лікування.

    Як повідомляє МОЗ Чехії, минулої доби в країні виявлено 5650 випадків Covid-19 - це один з найвищих показників від початку пандемії. У лікарнях перебувають 3803 інфікованих.

    До слова, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Чехія лікар вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta