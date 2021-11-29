У Херсоні 20-метровий фонтан фекалій завдав збитків на мільйон гривень (фото)

Один з постраждалих будинків на дві родини ремонту не підлягає, дешевше знести повністю та збудувати новий

Аварію визнали надзвичайною ситуацією

На вихідних на вулиці Штурвальній у Херсоні прорвало напірний каналізаційний трубопровід. Струмінь з нечистот била фонтаном на висоту у 20 метрів і залила п'ять будинків, розташованих поруч із напірним каналізаційним трубопроводом. Як пише kherson.net, аварію визнали надзвичайною ситуацією.

Зазначається, що комунальники одразу ж почали ліквідацію аварії, було організовано перекачування та скидання стоків до іншого колектора. Також проводяться роботи з очищення приміщень від стічних вод. Надалі є необхідність їх осушення та проведення дезінфекції.

У коментарях у соціальній мережі районний депутат Артем Кириченко повідомив, що постраждали шість будинків.

«Один із будинків на дві родини ремонту не підлягає, дешевше знести повністю та збудувати новий. Постраждали 20 людей. Збитки оцінюються майже в 1 мільйон гривень», – написав депутат.

З огляду на неможливість проживання у будинках, їх мешканцям запропоновано кімнати у гуртожитку. Щоб уникнути мародерства, на місці організували цілодобове чергування поліції.

У суботу, 28 листопада, на екстрене засідання збиралася міська комісія, на якій визнали каналізаційну аварію надзвичайною ситуацією та ініціювали виділення грошей на ліквідацію аварію. Це питання розглянуть на сесії міськради 3 грудня.

Наголошується, що порив комунальники ліквідували, але немає впевненості, що нових аварій не виникне, бо комунікації досить старі й уже зносилися. Як повідомляють місцеві видання, напірний трубопровід від головної насосної станції каналізації до міських очисних споруд було збудовано 1969 року. Це сталеві, чавунні та залізобетонні труби діаметром до метра.

Трубопровід мав експлуатуватися трохи більше 30 років. За фактом він працює вже майже вдвічі довше. За останні три роки на трубопроводі ліквідували близько двох десятків великих аварій.