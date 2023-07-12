У Калуші на Прикарпатті внаслідок злив утворилася провальна воронка (фото)

Провалля утворилося на території розміром п'ять на сім метрів

11 липня в управління з питань надзвичайних ситуацій мешканець Калуша повідомив про утворення воронки. Вона розташована орієнтовно у 15 метрах від автодороги регіонального значення, та приблизно у 50 метрах від найближчого будинку. Про це у Facebook повідомив міський голова Андрій Найда.

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«На жаль, до всіх наслідків негоди додалося утворення нової провальної вирви розміром 5 на 7 м», – зазначив Найда.

За його словами, це вже третя вирва такого розміру в Калуші. Остання провальна воронка в районі в Калуші утворилася у квітні 2021 року. Її розміри сягнули орієнтовно 15 на 18 метрів. Дослідження вмісту воронки показало значне перевищення допустимого вмісту хлоридів — отже, воронка сполучалася з підземними виробітками. Прогнозують, що нові провальні воронки тут будуть утворюватися в регіоні й надалі.

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Поки не зрозуміло як провалля буде себе поводити – воронка може розвиватися збільшуючись у розмірах або ж процеси просідання затухнуть. Також поки не виміряли її глибину та не провели аналіз вмісту.

Розмір провальної вирви п'ять на сім метрів фото: vikna.if.ua

Андрій Найда запевнив, що ситуація контролюється. Зараз очікується приїзд представників Івано–Франківського національного технічного університету нафти і газу, які мають провести дослідження.

«Наразі ми аналізуємо її розширення, як тільки це припиниться, ми будемо проводити її засипання», – додав Найда.

Нагадуємо, що через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти.