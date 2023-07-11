Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Негода у Росії: у Сочі випав град розміром з куряче яйце

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Негода у Росії: у Сочі випав град розміром з куряче яйце
У РФ вирує негода
скріншот з відео

У Лазерівському районі Сочі сильний град

У російському Сочі вирує негода. Там сильний град повибивав скло у будинках та пошкодив автомобілі. Про це повідомляють росЗМІ. 

Фото та відео негоди місцеві жителі публікують у соцмережах. 

У Таупсє Краснодарського краю біля берега помітили смерч. Через сильні дощі та вітер у регіоні зариті пляжі, а у найближчі кілька днів заборонено купатися у морі. 

Надаємо, вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі.  Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймалась навіть у громадському транспорті. На місто випало близько 80 міліметрів опадів. У Сочі відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків. Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Через сильні опади вулиці перетворилися на річки, вода зносила усе на своєму шляху. Росіяни публікували кадри на яких видно гори потрощених автомобілів, що знесло водою.   

У середині червня у Сочі з берегів вийшла річка Мацеста. Внаслідок чого було підтоплено спальні райони, на вулицях стояли автомобілі – вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи. Міст на Мацесті перекривали співробітниками правоохоронних органів.

Читайте також: У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»  

Теги: росія негода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
Негода у Росії: у Сочі випав град розміром з куряче яйце
Негода у Росії: у Сочі випав град розміром з куряче яйце
Українка розповіла, яка помилка коштувала їй у Німеччині 1000 євро
Українка розповіла, яка помилка коштувала їй у Німеччині 1000 євро
Матері з «Л/ДНР» просять Путіна відпустити їхніх синів-студентів з війни (відео)
Матері з «Л/ДНР» просять Путіна відпустити їхніх синів-студентів з війни (відео)
Населення однієї з країн Азії за 50 років може скоротитися на третину
Населення однієї з країн Азії за 50 років може скоротитися на третину
Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків
Напередодні саміту НАТО армія Литви виявила нову хвилю фейків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
17K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
16K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
12K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
9169
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту