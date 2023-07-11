Негода у Росії: у Сочі випав град розміром з куряче яйце

У Лазерівському районі Сочі сильний град

У російському Сочі вирує негода. Там сильний град повибивав скло у будинках та пошкодив автомобілі. Про це повідомляють росЗМІ.

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Фото та відео негоди місцеві жителі публікують у соцмережах.

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У Таупсє Краснодарського краю біля берега помітили смерч. Через сильні дощі та вітер у регіоні зариті пляжі, а у найближчі кілька днів заборонено купатися у морі.

Надаємо, вранці 9 липня потужна злива накрила частину російського міста Сочі. Унаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту, десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймалась навіть у громадському транспорті. На місто випало близько 80 міліметрів опадів. У Сочі відбулося підтоплення цокольних поверхів багатоквартирних будинків. Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Через сильні опади вулиці перетворилися на річки, вода зносила усе на своєму шляху. Росіяни публікували кадри на яких видно гори потрощених автомобілів, що знесло водою.

У середині червня у Сочі з берегів вийшла річка Мацеста. Внаслідок чого було підтоплено спальні райони, на вулицях стояли автомобілі – вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи. Міст на Мацесті перекривали співробітниками правоохоронних органів.