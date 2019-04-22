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    Події в Україні

    У Карпатах шукають туристів

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    Наразі зв'язок з туристами відсутній - У Карпатах шукають туристів
    Наразі зв'язок з туристами відсутній

    Туристи зникли у районі гори Вухатий Камінь поблизу села Дземброня Верховинського району, - ДСНС

    Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Карпатах на Івано-Франківщини заблукали двоє туристів.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    «22 квітня о 13:50 до гірських рятувальників Явірницького пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що в районі гори Вухатий Камінь, поблизу села Дземброня Верховинського району, втратили орієнтування 2-є туристів (за попередніми даними - жителі міста Києва)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що о 14:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 рятувальників Явірницького пошуково-рятувального відділення. Наразі зв'язок з туристами відсутній.

    Як повідомлялося раніше, 22 лютого 2019 року група туристів з 8 осіб, яка сходила на Піп Іван, попросила допомогу у рятувальників. Їх знайшли за 500 м від дислокації рятувального посту на вершині гори. Відразу вдалося звести до підніжжя двох потерпілих, яких госпіталізували через обмороження. Пізніше у супроводі фахівці до підніжжя зійшли ще четверо людей. Також рятувальники передали правоохоронцям тіла двох людей, які загинули.

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