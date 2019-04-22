У Карпатах шукають туристів



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Наразі зв'язок з туристами відсутній

Туристи зникли у районі гори Вухатий Камінь поблизу села Дземброня Верховинського району, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Карпатах на Івано-Франківщини заблукали двоє туристів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«22 квітня о 13:50 до гірських рятувальників Явірницького пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що в районі гори Вухатий Камінь, поблизу села Дземброня Верховинського району, втратили орієнтування 2-є туристів (за попередніми даними - жителі міста Києва)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14:15 для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 рятувальників Явірницького пошуково-рятувального відділення. Наразі зв'язок з туристами відсутній.

Як повідомлялося раніше, 22 лютого 2019 року група туристів з 8 осіб, яка сходила на Піп Іван, попросила допомогу у рятувальників. Їх знайшли за 500 м від дислокації рятувального посту на вершині гори. Відразу вдалося звести до підніжжя двох потерпілих, яких госпіталізували через обмороження. Пізніше у супроводі фахівці до підніжжя зійшли ще четверо людей. Також рятувальники передали правоохоронцям тіла двох людей, які загинули.