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У Харкові лунають вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

О 08:29 в Харкові розпочалася повітряна тривога

18 травня о 12:30 в Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

В області оголошена повітряна тривога. У командування Повітряних сил ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб. 

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові лунають вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про 19 постраждалих цивільних, серед яких двоє загиблих.  Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі». 

«4 людини у важкому стані. Інші – в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – повідомив Олег Синєгубов.

О 20:40 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару загинула ще одна людина: «І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28». 

Триває 815 день повномасштабного вторгнення. Окупанти активно наступають на Покровському та Придніпровському напрямках

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках. 

Теги: Харків окупанти тривога

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