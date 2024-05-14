Україна посилила ключові напрямки, де наступають окупанти

За словами Зеленського, ситуація на фронті контрольована

Українські воїни знищують окупантів, які намагаються просуватись на ключових напрямках фронту. Ситуація контрольована. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про ситуацію в районах бойових дій.

«Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована», – каже президента.

Як зазначив глава держави, ситуація на фронті напружена, однак українському командуванню вдалося посилили Сили оборони на ключових напрямках, зокрема Харківському.

Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог вдарив авіабомбами в район житлової забудови у центрі міста. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них шість чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і вісім років, а також 12-річний хлопчик.

До слова, як зазначив очільник ГУР Кирило Буданов, на Харківському напрямку російські ресурси досить обмежені, і хоча ще не всі сили залучені, найближчими днями вони використають усе, що мають.