Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна посилила ключові напрямки, де наступають окупанти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна посилила ключові напрямки, де наступають окупанти
Українському командуванню вдалося посилили Сили оборони на основних напрямках
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, ситуація на фронті контрольована

Українські воїни знищують окупантів, які намагаються просуватись на ключових напрямках фронту. Ситуація контрольована. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Зеленському про ситуацію в районах бойових дій.

«Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована», – каже президента.

Як зазначив глава держави, ситуація на фронті напружена, однак українському командуванню вдалося посилили Сили оборони на ключових напрямках, зокрема Харківському.

Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог вдарив авіабомбами в район житлової забудови у центрі міста. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

20 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них шість чоловіків, 11 жінок та троє дітей – двоє дівчат 12 і вісім років, а також 12-річний хлопчик.

До слова, як зазначив очільник ГУР Кирило Буданов, на Харківському напрямку російські ресурси досить обмежені, і хоча ще не всі сили залучені, найближчими днями вони використають усе, що мають.

Читайте також: Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
Теги: війна Володимир Зеленський Олександр Сирський окупанти Харківщина Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Патріарх Варфоломій підтвердив Зеленському свою участь у мирному саміті
Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Глобальний саміт миру
10 травня, 21:58
Представник ГУР спрогнозував, чим обернеться для сусідніх країн програш України у війні
Втрата Часового Яру, наступ Росії та складна мобілізація: головне з інтерв’ю Скібіцького
3 травня, 10:56
На початку показу у відеозверненні режисер фільму Алан Бадоєв розповів про мету створення проєкту
Фільм Алана Бадоєва «Довга Доба» продовжує міжнародний кінотур: стрічку показали в Раді Європи 
29 квiтня, 19:10
У 2023 році Росія все ще змогла продати залізорудну продукцію та чорні метали на суму 3 млрд євро, що допомогло фінансувати її війну проти України
Санкції проти російської металопродукції: український бізнес звернувся до ЄС
29 квiтня, 11:02
Ігор Ліпсіц: Людям з України дуже важко зрозуміти: ніхто ні в США, ні в Європі, не прагне зруйнувати Росію до кінця
Коли впадуть російська економіка і рубль? Розбір із професором Ліпсіцем Інтерв’ю
29 квiтня, 10:15
Танк M1A2 Abrams
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ
27 квiтня, 14:29
Новий фейк про евакуацію Харкова окупанти розповсюджують через месенджер Signal
Росіяни розганяють новий фейк про Харків
17 квiтня, 18:29
Зеленський закликав союзників не допустити російський терор та захистити Україну так, як вони захищали Ізраїль
«Дві найважливіші теми зараз». Зеленський провів Ставку
15 квiтня, 19:03

Політика

Україна посилила ключові напрямки, де наступають окупанти
Україна посилила ключові напрямки, де наступають окупанти
Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
Візит Зеленського до Іспанії: названо дату
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки
Хто тимчасово замінить Сольського і Кубракова: уряд провів кадрові перестановки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
7317
У Харкові пролунав вибух: РФ вдарила по району, де безліч багатоповерхівок
6184
У Канаді неочікувано з'явилося багато нових робочих місць
5929
Втрати ворога станом на 14 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
3093
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3037
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту

Новини

Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Сьогодні, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua