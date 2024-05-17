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Росіяни вдарили по Харкову КАБами: перші подробиці (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: перші подробиці (оновлено)
Ігор Терехов: «Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова

Росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про п'ятьох постраждалих цивільних. Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки. Дані оновлюються», – йдеться в дописі.

Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі». Згодом, о 16:32 стало відомо, що двоє людей загинуло, а 13 дістали поранень.

Нагадаємо, 17 травня о 15:37 в Харкові прогриміли вибухи.

Також у ніч на 17 травня російські загарбники двічі вдарила по Харкову – влучили із БПЛА по відкритій місцевості та обстріляла із С-300 Немишлянський район, є пошкодження, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілів РФ із різного виду озброєнь минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення, зокрема чотири працівники медустанови та начальник МВА. 

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. 

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: Олег Синєгубов Telegram окупанти

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