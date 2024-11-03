Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
Наразі котику нічого не загрожує
фото: ДСНС Харківщини

Після порятунку «чотирилапого красеня» передали господарям

Харківські надзвичайники під час розбору завалів врятували тваринку. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій на Харківщині.

Так, після останнього ракетного удару по Харкову, під час розбору завалів рятувальники знайшли та врятували кота.

«Бідолашна тваринка опинився у зруйнованому будинку та тихенько чекала на допомогу. Помітивши наляканого пухнастика, вогнеборці дістали його з-під завалів. Після цього чотирилапого красеня передали господарям», – йдеться у дописі.

У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика фото 1
фото: ДСНС

Наразі котику нічого не загрожує.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 «шахедами» за останні сім днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.

До слова, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих.

Також російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено. 

Читайте також:

Теги: державна служба президент тварини окупанти Володимир Зеленський рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден скасував візити саме через ураган, бо вибори
Про Байдена, ураган, «Рамштайн» і Анголу
9 жовтня, 17:00
Прощання з Ігорем Грибом
Командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування: що стало причиною
5 жовтня, 15:12
ЗСУ за добу знищили 10 дронів противника
Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
15 жовтня, 08:12
Джейн Сюе відправила свого собаку, якого вона назвала ОК, «на роботу» у середині вересня у собаче кафе
У Китаї домашні тварини «ходять на роботу» у спеціальні кафе: деталі популярного тренду
15 жовтня, 20:28
Захарова заявила, що План перемоги України – це «не план перемоги Зеленського» 
Захарова влаштувала істерику через презентацію плану перемоги України
16 жовтня, 18:48
фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада
Зеленський назвав головну мету українців
19 жовтня, 13:16
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Німеччина проти України в НАТО? Зеленський пояснив позицію Шольца
22 жовтня, 14:35
В Ірпені виникла пожежа після атаки БпЛА
БпЛА росіян влучив у житловий будинок в Ірпені на Київщині
26 жовтня, 04:06
Зелнський заслухав доповідь Умєрова щодо контрактів для внутрішнього виробництва зброї
Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня – Зеленський
27 жовтня, 21:12

Події в Україні

Google-карти поширили знімки з розміщенням військових систем ЗСУ
Google-карти поширили знімки з розміщенням військових систем ЗСУ
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
Майже тисяча бомб за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ
Майже тисяча бомб за тиждень. Зеленський показав наслідки атак РФ
Ракети і понад 60 дронів. Стало відомо, як вночі відпрацювала ППО
Ракети і понад 60 дронів. Стало відомо, як вночі відпрацювала ППО
У Нікополі пошкоджено промислове підприємство внаслідок атаки РФ
У Нікополі пошкоджено промислове підприємство внаслідок атаки РФ
Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
44K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
38K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
5914
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
4188
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua