У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика

Наразі котику нічого не загрожує

Після порятунку «чотирилапого красеня» передали господарям

Харківські надзвичайники під час розбору завалів врятували тваринку. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій на Харківщині.

Так, після останнього ракетного удару по Харкову, під час розбору завалів рятувальники знайшли та врятували кота.

«Бідолашна тваринка опинився у зруйнованому будинку та тихенько чекала на допомогу. Помітивши наляканого пухнастика, вогнеборці дістали його з-під завалів. Після цього чотирилапого красеня передали господарям», – йдеться у дописі.

фото: ДСНС

Наразі котику нічого не загрожує.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала Україну 900 бомбами та 500 «шахедами» за останні сім днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім дронів та бомб, РФ також запустила 30 ракет. Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури, уточнив президент.

До слова, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих.

Також російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.