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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Про Байдена, ураган, «Рамштайн» і Анголу

glavcom.ua
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Байден скасував візити саме через ураган, бо вибори
фото: Depositphotos

«Поки єдиним джерелом швидких глобальних змін можуть виявитися лише вибори в США»

Відмова Байдена від поїздки в Німеччину і Анголу через ураган – це не про відмовки. І те, що дехто в Україні це політизує нашим контекстом чи нашим емоціями – це виключно проблеми цих людей і їх аудиторії.

Байден скасував візити саме через ураган, бо вибори. Бо це – той саме чорний лебідь, який може хитнути долю голосування в той чи інший бік. І Байден з командою зроблять все, щоб в їх. В США, нагадаю, президент відповідає не тільки за зовнішню політку. В США президент – голова виконавчої влади загалом.

Україноцентризм і європоцентризм у нас ведуть до ігнорування другого візиту. У Анголу. А він для глобальної політики США співставний з першим, бо Африка важлива для США і сама по собі, і в контексті боротьби з Китаєм. У цю африканську країну Байден їхав, бо перетягнути Анголу в табір «друзів демократії» – це дуже посилити позиції США в Південній Африці.

Ангола має стратегічне значення в регіоні, величезні поклади нафти і борги перед КНР. Але хоче якось вирватся з китайських обійм. І для того планується реалізувати грандіозний логістичний проєкт залізниці з Замбії до ангольского атлантичного узбережжя за участі США, який є відповіддю на аналогічний китайський проєкт на східному узбережжі (Замбія – Танзанія – Кенія). Але це почекає, бо вибори набагато важливіші.

Якщо «Рамштайн» чи візит в Анголу буде перенесно на два дні чи хоч на два тижні – глобально не зміниться нічого. Адже поки єдиним джерелом швидких глобальних змін можуть виявитися лише вибори в США. Тож якихось різких і історичних рішень до дня голосування чекати все одно не варто.

А от якщо демократи через «недостатню увагу до проблем Сполучених Штатів» на тлі найбільшого за 100 років урагану програють вибори – опції швидких історичних рішень можуть трохи змінитися. Далеко не факт, що у кращий для нас бік.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Африка президент Кенія ураган табір вибори у США Джозеф Байден

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