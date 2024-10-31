Обстріл будинку в Харкові: під завалами виявлено ще двох загиблих, серед них – дитина

Кількість загиблих зросла до трьох осіб

Рятувальники дістали тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років з-під завалів харківської багатоповерхівки, у яку ввечері 30 жовтня влучила російська авіабомба. Крім того, тривають роботи його деблокуванню загиблої дитини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Щойно з-під завалів будинку дістали тіло молодого чоловіка, 25-30 років. Удар по житловому будинку було скоєно вчора ввечері за допомогою ФАБ-500 з УМПК», –написав мер Харкова о 13:37.

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У Харкові триває рятувально-пошукова операція після ворожого удару, завданого 30 жовтня 2024 р. фото: ДСНС

Через пів години з’явилася інформація про третю жертву російського удару.

«Визначили місце, де під завалами перебуває тіло ще однієї загиблої від бомб росіян дитини. Йдуть роботи по його деблокуванню», – додав Терехов.

Рятувально-пошукова операція на місці події триває.

Оновлено о 14:21. За даними МВС, рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової дев'ятиповерхівки. Раніше було відомо про одного загиблого і 34 поранених. Загинув 11-річний хлопчик.