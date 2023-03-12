У Харкові тимчасово припинило рух метро

У Харкові зупинили метро через проблеми зі світлом

Підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові

У Харкові зупинили рух метрополітену, який було відновлено вранці 12 березня. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.

Речник метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові, інформує Суспільне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що у Харкові метрополітен сьогодні відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання.