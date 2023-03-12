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У Харкові тимчасово припинило рух метро

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові тимчасово припинило рух метро
У Харкові зупинили метро через проблеми зі світлом
фото з відкритих джерел

Підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові

У Харкові зупинили рух метрополітену, який було відновлено вранці 12 березня. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

«Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.

Речник метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові, інформує Суспільне.

Зазначимо, що у Харкові метрополітен сьогодні  відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання. 

Теги: Харків метро

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