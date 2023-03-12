У Харкові тимчасово припинило рух метро
Підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові
У Харкові зупинили рух метрополітену, який було відновлено вранці 12 березня. Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.
«Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні.
Речник метрополітену Олексій Бітнер повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові, інформує Суспільне.
Зазначимо, що у Харкові метрополітен сьогодні відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання.
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