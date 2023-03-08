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У столичному метро стався масштабний збій

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У столичному метро стався масштабний збій
Термінали самообслуговування тимчасово не працюють
фото з відкритих джерел

Як можна оплатити проїзд в метро, коли не працюють комплекси самообслуговування

На станціях київського метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ цифровий»
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено

О 7:47 столична влада повідомила, що роботу комплексів самообслуговування на станціях метро відновлено.

Нагадаємо, 1 березня вранці в метро Києва теж стався збій з оплатою проїзду.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

Київський метрополітен збирається купити потяги з наскрізними вагонами.

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Теги: Київ метро КМДА транспорт

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