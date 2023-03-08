У столичному метро стався масштабний збій

Як можна оплатити проїзд в метро, коли не працюють комплекси самообслуговування

На станціях київського метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

Наразі сплатити за проїзд можна:

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транспортною карткою

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ цифровий»

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Оновлено

О 7:47 столична влада повідомила, що роботу комплексів самообслуговування на станціях метро відновлено.

Нагадаємо, 1 березня вранці в метро Києва теж стався збій з оплатою проїзду.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні.

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Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

Київський метрополітен збирається купити потяги з наскрізними вагонами.