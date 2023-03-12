У Харкові після масованого російського обстрілу запрацювало метро
Водночас трамваї та тролейбуси ще не курсуватимуть
У Харкові метрополітен сьогодні відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання. Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».
Спочатку у Департаменті інфраструктури повідомили, що інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин, однак вранці в метрополітені попередили, що збільшено інтервали на усіх трьох лініях харківської підземки.
«Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас віднестися з розумінням до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності! – йдеться у повідомленні.
Водночас трамваї та тролейбуси в Харкові поки що не курсуватимуть. Для їх заміщення в місті розробили схему роботи муніципальних автобусів, яку впроваджуватимуть на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.
Нагадаємо, що в ніч проти 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
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