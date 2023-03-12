У Харкові після масованого російського обстрілу запрацювало метро

У Харкові метро нарешті відновило роботу після обстрілу

Водночас трамваї та тролейбуси ще не курсуватимуть

У Харкові метрополітен сьогодні відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання. Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».

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Спочатку у Департаменті інфраструктури повідомили, що інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин, однак вранці в метрополітені попередили, що збільшено інтервали на усіх трьох лініях харківської підземки.

«Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово збільшено інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас віднестися з розумінням до ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності! – йдеться у повідомленні.

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Водночас трамваї та тролейбуси в Харкові поки що не курсуватимуть. Для їх заміщення в місті розробили схему роботи муніципальних автобусів, яку впроваджуватимуть на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та області. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.