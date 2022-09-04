У Херсоні місцеві повідомили про велику кількість вибухів (відео)
Вибухи лунали у різних районах міста
На Херсонщині ввечері пролунали вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів у різних районах.
За інформацією пабліків, звуки вибухів пролунали в Олешківському районі.
Також Telegram-канали повідомляють про вибухи на складі рашистів поблизу Томіної Балки Херсонського району.
Разом з тим місцеві повідомляли про вибухи у Скадовському районі.
Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.
Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.
Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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