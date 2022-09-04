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У Херсоні місцеві повідомили про велику кількість вибухів (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні місцеві повідомили про велику кількість вибухів (відео)
У Херсоні знову вибухи
фото ілюстративне

Вибухи лунали у різних районах міста

На Херсонщині ввечері пролунали вибухи. Місцеві жителі чули звуки вибухів у різних районах. 

За інформацією пабліків, звуки вибухів пролунали в Олешківському районі.

Також Telegram-канали повідомляють про вибухи на складі рашистів поблизу Томіної Балки Херсонського району.

Разом з тим місцеві повідомляли про вибухи у Скадовському районі.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.

Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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