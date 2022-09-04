У Миколаєві прозвучали вибухи (відео)

У Миколаєві місцеві повідомили про вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях

Вночі 4 вересня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

В місті спрацювала повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укриттях та дотримуватися всіх правил безпеки.

Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Разом з тим місцеві пабліки опублікували відео вибухів.

Додамо, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.

Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.