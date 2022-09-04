У Миколаєві прозвучали вибухи (відео)
Жителів просять залишатися в укриттях
Вночі 4 вересня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
В місті спрацювала повітряна тривога.
Жителів просять залишатися в укриттях та дотримуватися всіх правил безпеки.
Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Разом з тим місцеві пабліки опублікували відео вибухів.
Додамо, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.
Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.
Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.
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