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У Миколаєві прозвучали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві прозвучали вибухи (відео)
У Миколаєві місцеві повідомили про вибухи
фото ілюстративне

Жителів просять залишатися в укриттях

Вночі 4 вересня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

В місті спрацювала повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укриттях та дотримуватися всіх правил безпеки.

Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Разом з тим місцеві пабліки опублікували відео вибухів.

Додамо, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.

Нагадаємо, 3 вересня, у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим.

Також Збройні сили завдали удару по позиціям загарбників у Херсоні. Влучили у готель та розважальний комплекс «Загублений світ», що належить головному колаборанту Херсонської області Володимиру Сальдо.

Теги: вибух Миколаїв

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