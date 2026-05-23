У Херсоні під завалами будинку знайдено тіло жінки, загиблої від удару російського дрона

glavcom.ua
Максим Бурич
Жертвою російського терору стала господарка приватного будинку

У Корабельному районі Херсона рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації наслідків нічного нальоту російських безпілотників. Ворожий дрон-камікадзе поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу та руйнування цивільної оселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Херсонську МВА.

Російські окупаційні війська продовжують щоденний невибірковий терор мирного населення обласного центру, використовуючи для ударів по житлових кварталах ударні безпілотники. Черговий смертоносний наліт було зафіксовано наприкінці доби.

«Учора близько опівночі російські терористи дроном влучили в приватний будинок у Корабельному районі», – зазначив очільник міської адміністрації Ярослав Шанько.

Влучання баражуючого боєприпасу спричинило миттєве займання дерев'яних конструкцій та перекриття будівлі. Пожежа швидко поширилася на значну площу, загрожуючи сусіднім приватним будинкам.

Після успішного приборкання вогню та під час подальшого розбору завалів і задимлених уламків будівельних конструкцій співробітники ДСНС виявили страшну знахідку. Жертвою російського терору стала господарка оселі – лікарі змогли лише констатувати смерть 66-річної жінки.

Нагадаємо, у Корабельному районі Херсона російські загарбники цілеспрямовано атакували безпілотниками автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. За словами чиновника, в автівку, де перебували керівник місії та восьмеро співробітників організації, влучили два російські дрони. Прокудін наголосив, що росіяни знали по кому запускають безпілотники.

