«Росія показує своє справжнє обличчя терориста». МЗС відреагувало на атаку ворога

Масований нічний удар Росії по українських містах є черговим доказом терористичної сутності Кремля. Україна вкотре закликає міжнародну спільноту підтримати ініціативу президента Володимира Зеленського про негайне припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, інформує «Главком».

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга навів жахливі цифри нічної атаки, яка була спрямована переважно на енергетичну інфраструктуру:

Випущено 11 балістичних ракет та 164 дрони.

Загинуло щонайменше 5 людей, понад десять отримали поранення.

«Двоє з убитих були першими рятувальниками, які загинули від підлого подвійного удару, спрямованого на тих, хто прибув, щоб допомогти людям на місці атаки. Лише терористична держава на кшталт Росії застосовує нелюдські та злочинні тактики на кшталт цих», – написав Сибіга.

Також Андрій Сибіга підкреслив, що ця атака стала відповіддю Москви на мирні ініціативи Києва.

«Поки світ чекає на відповідь Москви щодо пропозиції України про припинення вогню, яке розпочнеться опівночі 6 травня, Росія показує своє справжнє обличчя терориста», – наголосив міністр.

Глава дипломатії також закликав партнерів та міжнародні організації:

Консолідовано підтримати заклик Володимира Зеленського про припинення вогню вже цієї ночі.

Виявити принципову позицію на користь миру, а не війни та терору.

«Нам потрібна підтримка всіх миролюбних держав та міжнародних організацій. Світ має обрати дипломатію, а не терор», – підсумував Сибіга.

«Главком» писав, що російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши тактику «подвійного удару» проти працівників ДСНС. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано на Полтавщині, де окупанти вбили Героїв-рятувальників. Президент назвав імена загиблих рятувальників – це Віктор Кузьменко, Герой України, який пройшов понад 50 ліквідацій обстрілів, та Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.