Херсон: російські дрони атакували гуманітарну місію ООН

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ворожі БпЛА уразили автомобіль ООН, у якому перебували керівник місії та ще вісім співробітників організації

У Корабельному районі Херсона російські загарбники цілеспрямовано атакували безпілотниками автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами чиновника, в автівку, де перебували керівник місії та восьмеро співробітників організації, влучили два російські дрони. Прокудін наголосив, що росіяни знали по кому запускають безпілотники.

Внаслідок влучання пошкоджено машини ООН. «На щастя, люди не постраждали. Разом із військовими та поліцейськими оперативно евакуювали представників місії – зараз вони перебувають у безпечному місці», – розповів він.

Нагадаємо, уряд спрямував 96 млн грн з резервного фонду державного бюджету на будівництво антидронових захисних конструкцій у Херсоні та на евакуаційних маршрутах регіону.

Кошти дозволять облаштувати антидронові споруди на 27 нових ділянках доріг сумарною довжиною понад 200 км. Наразі захисними конструкціями вже прикрито понад 190 км шляхів – ці роботи здійснювалися силами Херсонської ОВА та Міноборони.

Раніше «Главком» досліджував, чому прифронтові громади не поспішають самостійно встановлювати антидронові сітки: основними перешкодами залишаються висока вартість та відсутність чітких вказівок від держави щодо фінансування. До слова, Свириденко також провела нараду щодо ремонту автодоріг по всій країні – станом на початок травня виконано 45% річного плану, а 203 бригади щодня відновлюють дорожнє покриття.

До слова, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом залишається високою. Під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування «Калібр» або ж «Іскандер-К». Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М».