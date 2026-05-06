Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів

Російські кадети на шикуванні
фото з відкритих джерел

53-річну жінку визнали винною за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії, три з яких стосуються «тероризму»

Російський суд виніс надзвичайно суворий вирок 53-річній Олександрі Житенко, яка працювала у кадетському корпусі Слідчого комітету. Жінку звинуватили у спробі залучити підлітків до легіону «Свобода Росії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що жінку визнали винною за чотирма статтями Кримінального кодексу РФ, три з яких стосуються «тероризму». Суд призначив їй 19 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

За версією російського слідства, жінка нібито спеціально влаштувалася на роботу до силової структури, щоб пропагувати діяльність легіону «Свобода Росії» (організація, яку в РФ вважають терористичною) серед вихованців закладу.

Легіон «Свобода Росії» – російський легіон Збройних Сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців РФ, добровольців, що проживали за територією Росії та всередині, та перейшли на сторону України.

Доказова база обвинувачення виглядає специфічно:

  • «Гра» в їдальні: Сама Житенко пояснила, що вигадала для кадетів систему заохочень – платила їм невеликі гроші за чергування, допомогу у вирішенні тестів та «творчі завдання», щоб мотивувати підлітків.
  • Провокація: Головним доказом став запис розмови з одним із кадетів. У суді з'ясувалося, що хлопець заздалегідь звернувся до ФСБ, і всі подальші розмови з жінкою проходили під контролем спецслужб. Житенко стверджує, що лише «підіграла» підлітку, коли той висловив бажання приєднатися до легіону.

Олександра Житенко свою вину не визнала. 

«Главком» писав, що Слідчий комітет Росії повідомив про завершення розслідування вбивства громадянина США Рассела Бентлі, який жив у тимчасово окупованому Донецьку. За даними слідства, американця було вбито у квітні цього року російськими військовими.

