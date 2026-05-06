Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів

53-річну жінку визнали винною за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії, три з яких стосуються «тероризму»

Російський суд виніс надзвичайно суворий вирок 53-річній Олександрі Житенко, яка працювала у кадетському корпусі Слідчого комітету. Жінку звинуватили у спробі залучити підлітків до легіону «Свобода Росії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що жінку визнали винною за чотирма статтями Кримінального кодексу РФ, три з яких стосуються «тероризму». Суд призначив їй 19 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

За версією російського слідства, жінка нібито спеціально влаштувалася на роботу до силової структури, щоб пропагувати діяльність легіону «Свобода Росії» (організація, яку в РФ вважають терористичною) серед вихованців закладу.

Легіон «Свобода Росії» – російський легіон Збройних Сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців РФ, добровольців, що проживали за територією Росії та всередині, та перейшли на сторону України.

Доказова база обвинувачення виглядає специфічно:

«Гра» в їдальні: Сама Житенко пояснила, що вигадала для кадетів систему заохочень – платила їм невеликі гроші за чергування, допомогу у вирішенні тестів та «творчі завдання», щоб мотивувати підлітків.

Провокація: Головним доказом став запис розмови з одним із кадетів. У суді з'ясувалося, що хлопець заздалегідь звернувся до ФСБ, і всі подальші розмови з жінкою проходили під контролем спецслужб. Житенко стверджує, що лише «підіграла» підлітку, коли той висловив бажання приєднатися до легіону.

Олександра Житенко свою вину не визнала.

