Росія приховує провал на фронті – ISW

Максим Бурич
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Російське командування намагається приховати масштабну невдачу на фронті. Замість обіцяного «великого наступу», у квітні 2026 року окупаційні війська продемонстрували найгіршу динаміку за останні півтора року, втративши контроль над значними територіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

За даними ISW, квітень 2026 року став для армії РФ місяцем безпрецедентного провалу. Окупанти не лише не змогли просунутися, а й втратили контроль над 116 кв. км територій. Це найбільша негативна динаміка з серпня 2024 року, коли Сили оборони України проводили операцію в Курській області.

Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога. Темпи просування знизилися до 2,9 кв. км на добу (втричі менше, ніж роком раніше). З листопада 2025-го по квітень 2026-го РФ захопила лише 1 443 кв. км проти 2 368 кв. км за аналогічний період минулого року.

Ситуацію ускладнили й внутрішні проблеми: блокування Starlink на окупованих територіях, обмеження Telegram Кремлем та нищівні удари по складах і штабах. Без стабільного зв’язку координація наступу стала майже неможливою.

Аномально сувора зима та весняне бездоріжжя перетворили ґрунт на пастку для російської техніки. Механізовані частини загрузли в багнюці, а відновлення активності у травні під питанням – ресурсів може не вистачити. Кремль намагається приховати провал, використовуючи тактику «проникнення» у сірі зони, які пропаганда видає за «контрольовані».

ISW підсумовує, що більшість територій, про які звітує РФ, залишаються спірними, а реальний контроль окупантів мінімальний.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали влучного удару по економічній та логістичній потужності агресора. В акваторії поблизу порту Новоросійськ були уражені два судна російського «тіньового флоту», які використовувалися для нелегального експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.

