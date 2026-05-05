Поліг на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Олександра Мірошніченка

Олександру Мірошніченку назавжди 50 років
У 2024 році Олександр Мірошніченко став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Мірошніченка.

На фронті 26 квітня 2026 року поліг захисник України зі Львова Олександр Мірошниченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Олександр Мірошніченко народився 11 лютого 1976 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 50 м. Львова та у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 48 м. Львова. Згодом здобував освіту у Львівському технічному коледжі на електромеханічному факультеті та у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю інженера-електромеханіка. Також Олександр закінчив військову кафедру.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював у сферах безпеки – у товаристві з обмеженою відповідальністю «Системи безпеки «Захист» та ТОВ «Охорона-комплекс-титан».

фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському напрямку у складі 116-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя захисника обірвалося на фронті 26 квітня 2026 року.

Рідні згадують захисника як добру, чесну, відповідальну і працьовиту людину. Він був чудовим чоловіком і батьком, турботливим сином, завжди допомагав іншим. Любив активний відпочинок, прогулянки лісом, їзду на велосипеді, риболовлю на озері, захоплювався майструванням різних корисних речей.

В Олександра Мірошніченка залишилися мати, дружина, син та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

