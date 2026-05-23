У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених

Максим Бурич
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев'ятеро поранених
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив смерть одного з постраждалих внаслідок атаки
фото з відкритих джерел
За попередніми даними, одна людина загинула

Сьогодні, 23 травня, російські загарбники вчинили черговий жахливий воєнний злочин, атакувавши безпілотником цивільних людей на околиці Сум. Під ворожий удар потрапила траурна колона, яка рухалася до одного з міських кладовищ. Унаслідок вибуху поранення різного ступеня важкості дістали дев’ятеро осіб, за життя двох із них наразі борються лікарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Трагедія відбулася в суботу вдень, коли похоронна процесія прямувала до міського цвинтаря, щоб віддати останню шану померлому. За словами начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, окупанти застосували для удару високотехнологічний FPV-дрон, який, за попередніми даними, керувався через оптоволокно. Це означає, що оператор ворожого безпілотника на екрані чітко бачив цивільний транспорт, автобус та людей, які йшли за труною, і навмисно спрямував смертоносний снаряд у натовп.

Смертоносний дрон утікачів вибухнув прямо на проїжджій частині, в безпосередній близькості від пасажирського автобуса, який супроводжував процесію. Осколками та ударною хвилею було миттєво поранено кількох людей, а також пошкоджено цивільний транспорт.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров різко засудив дії російських терористів.

«Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди», – написав очільник області.

Остання інформація від Олега Григорова свідчить про значну кількість травмованих:

«Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу, лікуються амбулаторно. Наразі медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді, проводяться реанімаційні заходи. Ще одна людина перебуває у важкому стані, її оперують», – повідомив очільник Сумської ОВА.

Пізніше Олег Григоров підтвердив смерть одного з постраждалих.

«На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя… Наразі встановлюється особа загиблого», – зазначив Олег Григоров.

Нагадаємо, у неділю, 24 травня, обласний центр Сумщини опиниться в умовах тривалого планового вимкнення електроенергії. Подача світла до житлових кварталів та комерційних об'єктів буде повністю припинена на 10 годин через проведення невідкладних відновлювальних робіт на магістральних об'єктах енергетичної інфраструктури. 

