Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
фото: ГУР

Прах бійця ГУР, який загинув на Харківщині, поховали на Національному військовому кладовищі

У Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали прах російського добровольця спецпідрозділу ГУР легіону «Свобода Росії» Ільдара Дадіна, який загинув у бою на Харківщині у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ГУР у соціальних мережах.

Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним фото 1
фото: ГУР

Ільдар Дадін став першим російським добровольцем, похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі. Він був відомий як послідовний противник режиму Володимира Путіна та один із перших засуджених у Росії за статтею про «неодноразове порушення порядку організації мітингів». Після вироку він пройшов через ув’язнення, де зазнав катувань.

Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним фото 2
фото: ГУР

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дадін залишив територію РФ і приєднався до Сил оборони України. Він служив у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки у легіоні «Свобода Росії» та брав участь у бойових операціях на різних напрямках, зокрема на Курському та Харківському.

Свій останній бій доброволець прийняв на Харківщині. За інформацією побратимів, він загинув, намагаючись допомогти пораненому військовому.

Побратими характеризують Дадіна як принципового борця за свободу та справедливість. За їхніми словами, він був переконаним пацифістом, який узяв до рук зброю після початку війни, щоб боротися проти російського режиму.

Провести Ільдара Дадіна в останню путь прийшли побратими, родина та близькі друзі. Вони вшанували пам’ять бійця, який, за їхніми словами, «боровся до кінця і загинув як герой – зі зброєю в руках».

Раніше легіон «Свобода Росії» поширював публічні звернення до військовослужбовців армії РФ. У них представники підрозділу закликали російських солдатів відмовлятися від участі у війні проти України, здаватися в полон ЗСУ або переходити на бік України. Такі комунікації позиціонуються як спроба деморалізації російських військ і водночас як інструмент рекрутингу до підрозділу, який об’єднує громадян РФ, що виступили проти політики Кремля.

Теги: війна смерть росіяни ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua