Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним

Прах бійця ГУР, який загинув на Харківщині, поховали на Національному військовому кладовищі

У Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали прах російського добровольця спецпідрозділу ГУР легіону «Свобода Росії» Ільдара Дадіна, який загинув у бою на Харківщині у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ГУР у соціальних мережах.

фото: ГУР

Ільдар Дадін став першим російським добровольцем, похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі. Він був відомий як послідовний противник режиму Володимира Путіна та один із перших засуджених у Росії за статтею про «неодноразове порушення порядку організації мітингів». Після вироку він пройшов через ув’язнення, де зазнав катувань.

фото: ГУР

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Дадін залишив територію РФ і приєднався до Сил оборони України. Він служив у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки у легіоні «Свобода Росії» та брав участь у бойових операціях на різних напрямках, зокрема на Курському та Харківському.

Свій останній бій доброволець прийняв на Харківщині. За інформацією побратимів, він загинув, намагаючись допомогти пораненому військовому.

Побратими характеризують Дадіна як принципового борця за свободу та справедливість. За їхніми словами, він був переконаним пацифістом, який узяв до рук зброю після початку війни, щоб боротися проти російського режиму.

Провести Ільдара Дадіна в останню путь прийшли побратими, родина та близькі друзі. Вони вшанували пам’ять бійця, який, за їхніми словами, «боровся до кінця і загинув як герой – зі зброєю в руках».

Раніше легіон «Свобода Росії» поширював публічні звернення до військовослужбовців армії РФ. У них представники підрозділу закликали російських солдатів відмовлятися від участі у війні проти України, здаватися в полон ЗСУ або переходити на бік України. Такі комунікації позиціонуються як спроба деморалізації російських військ і водночас як інструмент рекрутингу до підрозділу, який об’єднує громадян РФ, що виступили проти політики Кремля.