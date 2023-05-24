У Херсоні пролунали вибухи

Повітряну тривогу на Херсонщині у цей час не оголошували

Пізно ввечері вівторка, 23 травня, жителі Херсона чули вибухи

Про це повідомляє «Суспільне».

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Повідомлення про вибухи у Херсоні надійшло о 23:14.

Востаннє сирена лунала у Херсонській області з 20:15 до 20:46.

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Раніше повідомлялося, що окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину.

Також 22 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про роботу системи протиповітряної оборони.

До слова, влада Бєлгородської області повідомила про припинення дії «режиму контртерористичної операції» у РФ, де раніше почались бойові дії за участі підрозділів «Російський добровольчий корпус» та «Легіон «Свобода Росії».