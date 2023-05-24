Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Повітряну тривогу на Херсонщині у цей час не оголошували

Пізно ввечері вівторка, 23 травня, жителі Херсона чули вибухи
Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомлення про вибухи у Херсоні надійшло о 23:14. 

Востаннє сирена лунала у Херсонській області з 20:15 до 20:46.

Раніше повідомлялося, що окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину.

Також 22 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про роботу системи протиповітряної оборони.

До слова, влада Бєлгородської області повідомила про припинення дії «режиму контртерористичної операції» у РФ, де раніше почались бойові дії за участі підрозділів «Російський добровольчий корпус» та «Легіон «Свобода Росії».

Читайте також: Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня
Теги: окупанти Німеччина Свобода 2 травня влада фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують битву за Бахмут
Війська РФ у Бахмуті опинилися у небезпечному становищі – ISW
Вчора, 06:55
У Дніпрі та області пошкоджено будинки
Ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки на Дніпропетровщину (фото)
22 травня, 07:43
В епіцентрі бойових дій – Бахмут та Мар’їнка
Майже 40 бойових зіткнень: як минула доба на фронті
22 травня, 06:32
Кремль не жалеет своих граждан
Мобилизация в России. Два возможных сценария
12 травня, 13:02
Звичайні грузини хочуть бачити свою країну у Євросоюзі
Росія готує для Грузії «білоруський» варіант
11 травня, 12:58
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер (праворуч) перед бойовим танком Panther
Німецький концерн хоче робити танки, ППО та снаряди в Україні
9 травня, 19:55
Наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги
Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
5 травня, 08:16
Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч
Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч
4 травня, 07:20
Пошуково-рятувальні роботи тривають
В Умані ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них четверо дітей (оновлено)
28 квiтня, 12:34

Події в Україні

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)
У Львові з'явиться школа, побудована незвичним способом (фото)
Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня
Німеччина оновила пакет допомоги Україні, Зеленський приїхав на фронт. Головне за 23 травня
Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»
Посол Папи Римського назвав війну в Україні «пандемією»
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)
ЗСУ збили ворожий дрон, зроблений із будівельного матеріалу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
18K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
15K
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
12K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
9983
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
7750
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення

Новини

У США відповіли на заяви щодо використання їхньої зброї в Бєлгородській області РФ
Сьогодні, 01:42
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:57
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
Сьогодні, 00:26
Створення в Україні корпусу морської піхоти – звернення Зеленського
Вчора, 22:46
Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Вчора, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Вчора, 06:29

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту