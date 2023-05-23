Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий
протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів
фото з відкритих джерел

За добу було зафіксовано понад 80 вибухів

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що за останню добу російські війська 12 разів обстріляли Сумщину.
Окупанти вели вогонь по територіям Білопільської, Миропільської, Юнаківської, Новослобідської і Великописарівської громад.

Для атак росіяни використовували міномети, артилерію та АГС. Також було завдано ударів ракетами та з БПЛА.

У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу було поранено місцевого жителя. Людину було доставлено до медичного закладу.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) в багатьох районах, а також у передмісті ввечері 21 травня зникло електропостачання.

Також у Сімферополі відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору Православної Церкви України.

До слова, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців.

Читайте також: «Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)

 
 
 

 

Теги: окупанти 2 травня відео росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер кожен охочий може здійснити віртуальну подорож на орбіту Землі
Віртуальна експедиція на орбіту Землі: NASA показало захопливе відео
24 квiтня, 02:22
У Києві спалахнула масштабна пожежа
Масштабна пожежа у Києві, вулицю огорнув чорний дим (оновлено)
23 квiтня, 21:51
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
28 квiтня, 16:44
Серед окупантів ширяться чутки про закінчення війни
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
30 квiтня, 19:28
Українські захисники відбили 41 атаку на чотирьох найгарячіших напрямках
ЗСУ відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
2 травня, 06:39
Після вибуху Прилєпін знепритомнів на три хвилини
Пропагандист Прилєпін уперше прокоментував замах на себе
7 травня, 21:46
ЗСУ можуть повернути всі окуповані території, зокрема Донбас та Крим
Чим може закінчитися війна: чотири сценарії (інфографіка)
8 травня, 11:01
Прогнозується, що Т-55 будуть щоразу програвати у танкових боях проти Leopard чи Challenger
Росія відправляє на війну музейні експонати – CNN
8 травня, 16:15
Росіяни не будуть більше пити відмий вірменьский напій
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
19 травня, 08:36

Події в Україні

Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий
Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий
Найменшій жертві чотири роки. Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів
Найменшій жертві чотири роки. Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів
Російські добровольці на Бєлгородщині, у Шевченківського комітету новий голова. Головне за 22 травня
Російські добровольці на Бєлгородщині, у Шевченківського комітету новий голова. Головне за 22 травня
У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО
У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО
ПВК «Вагнер» близька до знищення, а ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію у Бахмуті
ПВК «Вагнер» близька до знищення, а ЗСУ просуваються: Череватий про ситуацію у Бахмуті
Авіація Сил оборони розгромила особовий склад та зенітно-ракетний комплекс РФ – Генштаб
Авіація Сил оборони розгромила особовий склад та зенітно-ракетний комплекс РФ – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
112K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
106K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
26K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
23K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
У Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:16
Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Вчора, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту