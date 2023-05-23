Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий
За добу було зафіксовано понад 80 вибухів
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що за останню добу російські війська 12 разів обстріляли Сумщину.
Окупанти вели вогонь по територіям Білопільської, Миропільської, Юнаківської, Новослобідської і Великописарівської громад.
Для атак росіяни використовували міномети, артилерію та АГС. Також було завдано ударів ракетами та з БПЛА.
У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу було поранено місцевого жителя. Людину було доставлено до медичного закладу.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) в багатьох районах, а також у передмісті ввечері 21 травня зникло електропостачання.
Також у Сімферополі відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору Православної Церкви України.
До слова, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців.
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