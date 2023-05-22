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У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО
фото ілюстративне

Місцеві мешканці повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони

Сьогодні, 22 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Наразі причина «бавовни» невідома. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«У Севастополі гучно! Чекаємо офіційних коментарів», – йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійне забезпечення - ред.), що передбачають проведення навчальних стрільб.

«У місті все спокійно», – запевнив колаборант.

Окупаційна «влада» і військові РФ ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи. Окупаційна влада заявила про тренування систем ППО. Водночас місцеві Telegram-канали повідомили, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

Теги: військові влада відео Севастополь Крим

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