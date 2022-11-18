У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності»: подробиці (фото)

У «пунктах незламності» херсонці зможуть зігратися, отримати гарячу їжу та скористатися інтерентом

В Офісі президента очікують, що електропостачання у Херсоні вдасться відновити до кінця цього тижня

У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності». Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Проєкт реалізовано спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною військовою адміністрацією.

«Такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області. Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла», – зазначив Тимошенко.

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Представник Офісу президента наголосив, що найголовніше зараз – відновити електропостачання. Він висловив сподівання, що це вдасться зробити до кінця цього тижня.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Місто було тимчасово окуповане росіянами з 2 березня 2022 року. При цьому жителів Херсонщини закликали евакуюватися через високу ймовірність російських обстрілів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він вражений масштабами катувань, які застосовували російські терористи до українців у Херсоні.