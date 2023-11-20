Данілов пояснив, коли Кремль оголосить тотальну мобілізацію

На думку секретаря РНБО, реальне майбутнє Росії «туманне», але в нинішньому імперському вигляді вона загрожуватиме не лише країнам-сусідам та Європі, а й світовому порядку

Олексій Данилов: «Розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації та демілітаризації»

Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає пресслужба відомства.

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Данілов уході виступу на форумі Halifax International Security Forum зазначив, що РФ змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.

«Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року», – сказав Данілов.

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Також секретар РНБОУ звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть «знаковою датою» для Кремля.

«Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані», – заявив він.

Данілов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.

На думку секретаря РНБО, реальне майбутнє Росії «туманне», але в нинішньому імперському вигляді вона загрожуватиме не лише країнам-сусідам та Європі, а й світовому порядку.

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«Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації та демілітаризації», – пояснив чиновник.

При цьому Данілов додав, що зараз передбачити всі особливості та процеси майбутньої фрагментації Росії він не може. Йдеться, зокрема, про план мінімізації ядерних ризиків та нерозповсюдження зброї масової поразки, про потоки біженців у разі громадянської війни, про політичну стратегію взаємодії з новими територіальними утвореннями на території нинішньої РФ.

«Але відповіді на ці запитання і рішення мають бути знайдені спільними зусиллями і в самий найближчий час», – резюмував він.