Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи можуть чоловіки не приходити до ТЦК після отримання повістки? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть чоловіки не приходити до ТЦК після отримання повістки? Роз’яснення
Є три поважні причини, за якими можна не з'являтися по повістці
фото з відкритих джерел

Випадки, коли за неявку до ТЦК не настане відповідальність, визначені урядом

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року, і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Однак в деяких випадках вони можуть не приходити до територіальних центрів комплектування (ТЦК), що передбачено постановою Кабміну №673.

У документі вказано перелік випадків, коли за неявку до ТЦК не передбачена відповідальність. Після внесення урядом змін у минулому році кількість причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до військкомату, зменшилася – їх залишилось лише три:

  • хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися;
  • необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд);
  • відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.

Нагадаємо, в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування заходять на приватну територію для вручення повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, чи дозволяє українське законодавство військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.

Також «Главком» писав, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.

Читайте також: Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
Теги: Кабмін військомат повістка мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шмигаль подякував послу за співпрацю під час впровадження необхідних реформ
Початок переговорів про вступ до ЄС: Україна офіційно отримала рекомендації Єврокомісії
Вчора, 17:32
Тим, хто відмовляється отримувати російські паспорти, окупанти погрожують штрафами та депортацією
Мешканцям Мелітополя без паспортів РФ загрожує депортація – Федоров
6 листопада, 07:34
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
4 листопада, 07:42
Документ, в отриманні якого розписались родичі чоловіка, не є належно врученим
Як зрозуміти, що повістка виписується незаконно? Роз’яснення
30 жовтня, 14:58
Шестеро військкомів збагатилися на понад 255 млн грн – НАЗК
Шестеро військкомів збагатилися на понад 255 млн грн – НАЗК
23 жовтня, 13:12
Періодичний облік населення України проводиться Державною службою статистики з 2001 року
Кабмін скасував проведення перепису населення
20 жовтня, 18:22
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
16 жовтня, 02:55
Адвокат наголосив, що влада може блокувати банківські рахунки, якщо електронні виклики до ТЦК, будуть введені в законодавчу площину
Чи блокуватиме влада банківські рахунки ухилянтам: пояснення експерта
13 жовтня, 13:54
Кабмін прийняв рішення щодо використання залишку коштів спеціального фонду держбюджету
Уряд під час війни виділив 2 млн грн на ремонт доріг
9 жовтня, 16:20

Суспільство

Чи повертатимуть до України військовозобов’язаних? Посол у Польщі дав відповідь
Чи повертатимуть до України військовозобов’язаних? Посол у Польщі дав відповідь
Чи можуть чоловіки не приходити до ТЦК після отримання повістки? Роз’яснення
Чи можуть чоловіки не приходити до ТЦК після отримання повістки? Роз’яснення
Ексміністр: «Укрзалізниця» часто просить у бізнесу допомоги, тож має обговорювати з ним свій фінансовий стан
Ексміністр: «Укрзалізниця» часто просить у бізнесу допомоги, тож має обговорювати з ним свій фінансовий стан
Евакуація українців із Сектора Гази: з’явилися фото операції
Евакуація українців із Сектора Гази: з’явилися фото операції
Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)
Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)
«Я врятую світ і повернуся». Згадаймо поліцейського Віталія Сагайдака
«Я врятую світ і повернуся». Згадаймо поліцейського Віталія Сагайдака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
18K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8520
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
5803
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
5480
Зеленський назвав втрати України на фронті
5418
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту