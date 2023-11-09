Чи можуть чоловіки не приходити до ТЦК після отримання повістки? Роз’яснення

Є три поважні причини, за якими можна не з'являтися по повістці

Випадки, коли за неявку до ТЦК не настане відповідальність, визначені урядом

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року, і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Однак в деяких випадках вони можуть не приходити до територіальних центрів комплектування (ТЦК), що передбачено постановою Кабміну №673.

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У документі вказано перелік випадків, коли за неявку до ТЦК не передбачена відповідальність. Після внесення урядом змін у минулому році кількість причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до військкомату, зменшилася – їх залишилось лише три:

хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися;

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд);

відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати довідки, офіційні документи.

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Нагадаємо, в деяких випадках співробітники територіальних центрів комплектування заходять на приватну територію для вручення повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко розповіла, чи дозволяє українське законодавство військкомам вручати повістку особі безпосередньо у місці її проживання.

Також «Главком» писав, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.