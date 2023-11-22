Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Одна з областей дозволила працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з областей дозволила працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків
Відповідні повноваження військкомам надав голова обласної військової адміністрації
фото з відкритих джерел

Чоловіків на час дії воєнного стану зобов'язаний мати при собі певні документи

На Львівщині усіх військовозобов’язаних зобов’язали мати при собі документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас, голова Львівської ОВА Тарас Грень своїм наказом надав співробітникам ТЦК перевіряти наявність цих документів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще 17 листопада, а відповідний наказ з’явився за три дні. У ньому йдеться, що всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, документи про прописку, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Одна з областей дозволила працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків фото 1

Крім цього, співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів. Голова Львівської ОВА зазначив, що за дотриманням цієї вимоги мають стежити правоохоронні органи.

До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

Читайте також: «Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
Теги: наказ документи Львівщина мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці повинні відчути, що вони з владою дійсно в одному човні, що вони перемагають або страждають разом
Критичний момент війни
21 листопада, 16:30
Військком розповів, як виписується повістка, хто її може вручати та яка відповідальність настає за ігнорування виклику до ТЦК
Десять головних міфів про вручення повісток під час воєнного стану
17 листопада, 09:20
У одного з ухилянтів в підробленому документі причиною для зняття з обліку значилася «вагітність»
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
15 листопада, 10:19
Військовозобов'язаний одержав рік позбавлення волі за ухилення від призову
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
12 листопада, 09:06
Рада підтримала закони № 10211 та № 10212
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
8 листопада, 13:19
Обвинувачений повідомив, що після переїзду на Західну Україну, почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму
8 листопада, 12:40
Представники поліції перебували на місці події, але не відреагували на ситуацію
Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
6 листопада, 05:24
Окупанти запустили дрони кількома хвилями
Масований удар дронами: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
3 листопада, 06:56
Директор компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево
Кум Медведчука проводив оборудки із пальним на Закарпатті
26 жовтня, 12:35

Суспільство

На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
На Львівщині «швидка» збила двох пішоходів
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
ЗСУ розповіли, які зарплати військові отримують на навчанні та фронті
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Синоптики попередили про погіршення погодніх умов
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Україна готує евакуацію водіїв вантажівок із польського кордону
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7223
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua