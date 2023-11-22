Одна з областей дозволила працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків

Чоловіків на час дії воєнного стану зобов'язаний мати при собі певні документи

На Львівщині усіх військовозобов’язаних зобов’язали мати при собі документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас, голова Львівської ОВА Тарас Грень своїм наказом надав співробітникам ТЦК перевіряти наявність цих документів.

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще 17 листопада, а відповідний наказ з’явився за три дні. У ньому йдеться, що всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, документи про прописку, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Крім цього, співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів. Голова Львівської ОВА зазначив, що за дотриманням цієї вимоги мають стежити правоохоронні органи.

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До слова, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.