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Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
Бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами
фото сторінка Житнього ринку у Facebook

Головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, почувши занепокоєння громадськості, звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати аукціон з оренди Житнього ринку, запланований на 15 квітня.Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня», - йдеться у повідомленні.

Департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

«Головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості», - додали у пресслужбі.

У чому особливість Житнього ринку

Житній ринок розташований на Подолі. Він існує з часів Київської Русі. Навколо площі у першій половині ХІІ століття на кошти торговельно-ремісничих об'єднань були збудовані храми, зокрема, церква Богородиці Пирогощі (Києво-Подільський Успенський собор). У XV столітті Житній ринок – основний торговельний центр міста. Тут двічі на рік збирався ярмарок. Він і далі лишався одним з головних торговельних центрів, чому значною мірою сприяла наближеність до Дніпра та гавані.

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Нова будівля ринку була збудована у 1980 році розрахована на 1350 торгових місць – Житній став найбільшим критим ринком у Європі. Його площа – понад 11 тис. м². З нагоди святкування 1500-річчя Києва фасад ринку оздобили металевим панно «Із варяг у греки» художника Анатолія Домнича.

Хто опікувався Житнім ринком

Зауважимо, принаймні до кінця січня Житній ринок перебував в оренді у компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. У планах іноземця було створити фудкорт і пивний паб на другому поверсі. Місто судилося за розірвання договору через те, що той не платив оренду й так і не розпочав капітальний ремонт.  

Також раніше ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив себе «ідеологом» ревіталізації Житнього ринку. Він заявляв, що готовий залучати донорів, щоб фінансувати нагальні потреби, на які немає ресурсів у КП «Житній ринок»: від ремонту аварійного даху до розробки детальної проєктної документації для реконструкції простору.

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Восени минулого року ресторатор організував громадське обговорення долі ринку, а також почав збір грошей на ремонт даху. Водночас наразі немає проєкту відновлення чи перепланування будівлі. 

Клопотенко vs Кличко

Тепер Клопотенко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням розвʼязати проблему й посприяти відновленню Житнього ринку. «Давайте все ж таки зустрінемось і поговоримо, як дві людини, яким не байдужа доля міста», – закликав очільника столиці ресторатор після сумнівів щодо прозорості аукціону

 

Теги: Київ аукціон Facebook

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