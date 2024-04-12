На станції метро «Площа Українських Героїв» комунальники монтують нову назву

Шрифти для станції за власної ініціативи, безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль

Майже рік тому Київська міськрада погодилася перейменувати станцію метрополітену «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв»

На станції метро «Площа Українських Героїв» встановлюють перші літери назви станції. Фото з роботою комунальників опублікував шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який і розробив шрифт для станції.

Ще у травні 2023 року Київська міськрада ухвалила рішення перейменувати станцію метрополітену «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв».

До травня 2023 столична станція метрополітену мала назву «Площа Льва Толстого» фото з відкритих джерел

На станції метро «Площа Українських Героїв» встановили перші літери назви станції фото: Київ24

Так, у серпні 2023 року комунальники демонтували старий покажчик на колійній стіні.

Як повідомляла пресслужба КП «Київський метрополітен», створення нових букв – кропітка робота через особливість історичного стилю шрифтів. Зокрема, кожна літера виготовляється поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо.

Зокрема, вже в лютому цього року на станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого».

Зазначимо, що шрифти за власної ініціативи, безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Крім того, автор шрифтів отримав усі необхідні погодження від архітекторів станцій.

Як повідомляла пресслужба київського метрополітену, також замінено всі написи, які слугують навігацією для пасажирів, зокрема інформаційні покажчики, табло, вказівники та карти-схеми. Перезаписано звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

Нагадаємо, що у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», а «Дружбу народів» – на «Звіринецьку».

До слова, у соцмережі з’явилася світлина площі Українських Героїв, зроблена у 1910-1915 роках.