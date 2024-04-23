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Пляжний сезон у столиці: КМДА дала пораду містянам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пляжний сезон у столиці: КМДА дала пораду містянам
Фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку
фото ілюстративне

Громадянам не рекомендовано відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей

Влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«Містянам радять утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей. Оскільки це ускладнить доступ до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.
Водночас фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарних норм на пляжах і зонах відпочинку.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 квітня в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів – 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів. За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см. Станом на 22.04.2014, він становить 600 см. Температура води – 12 градусів С. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

До слова, у селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, після сильних опадів підтопило одразу кілька вулиць. На відео можна побачити машини рятувальників, які відкачують воду та намагаються допомогти жителям громади. Згідно з повідомленнями, такого підтоплення в громаді не було давно.

Теги: КМДА пляжі Київ

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