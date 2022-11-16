Як підготуватись до тривалих вимкнень світла: інструкція

Пам’ятайте, що мобільні присторої можна зарядити від автомобіля

Через масовані ракетні атаки російських терористів в Україні виникла критична ситуація з електропостачанням. Влада закликає громадян готуватись до тривалих вимкнень світла.

Київська обласна військова адміністрація опублікувала інструкцію, як підготуватись до тривалих вимкнень світла.

Підготуйте необхідні речі:

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питну воду;

запас продукімв;

радіоприймач;

павербанк;

ліхтарик, сірники, батареки;

аптечка;

за можливості генератор.

Окрім цього:

вимкніть або від’єднайте електроприлади;

підготуйте теплий одяг;

пам’ятайте, що мобільні присторої можна зарядити від автомобіля.

Нагадаємо, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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