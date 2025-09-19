Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Загроза триває, перейдіть в укриття
О 01:09 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».
Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1304-й день війни.
